MISTERBIANCO: PADRE, FIGLIA E AMICA SORPRESI A RUBARE AL “CENTRO SICILIA”: ARRESTATI
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza un 66enne e la figlia 31enne, entrambi di Melilli (SR), nonché l’amica di quest’ultima, una 28enne di Francofonte (SR),...
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza un 66enne e la figlia 31enne, entrambi di Melilli (SR), nonché l’amica di quest’ultima, una 28enne di Francofonte (SR), poiché tutti ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato.
Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, dislocati nei diversi centri commerciali della provincia etnea, e l’Arma territoriale, ieri pomeriggio, i militari di pattuglia hanno potuto bloccare in tempo i tre ladri mentre tentavano di allontanarsi dall’area commerciale con della merce rubata poco prima dal punto vendita “Bricoman”.
La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata restituita al responsabile del centro commerciale.