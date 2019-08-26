MISTERBIANCO: PER COSTRINGERE LA MADRE A DARGLI IL DENARO PER LA DROGA SEGREGA IN CASA IL PADRE DISABILE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 35enne del posto, poiché ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi nei confronti d...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 35enne del posto, poiché ritenuto responsabile di estorsione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi nei confronti della madre di anni 72 e del padre di anni 88.

Schiavo della dipendenza da sostanze stupefacenti, vessava giornalmente i genitori al solo fine di farsi consegnare il denaro utile all’acquisto della droga.

Così come accaduto l’altra sera quando al diniego espresso dalla donna, l’uomo ha preso un coltello dalla cucina e brandendolo contro la vittima l’ha costretta ad uscire dall’abitazione, mentre lui si barricava dentro con il padre disabile.

La poveretta, sentendo le grida del marito e temendo per la sua incolumità, ha chiesto aiuto ai carabinieri i quali, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che sfondare la porta, porre in salvo l’anziano e bloccare ed ammanettare l’energumeno.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza dove permarrà così come disposto dal G.I.P. del Tribunale etneo in sede di udienza di convalida.