MISTERBIANCO. PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI SCHIANTA CONTRO DELLE AUTO PARCHEGGIATE
Ha perso il controllo della sua Fiat Panda e si è schiantato contro tre auto, una Renult Clio, una Opel Corso e una Fiat 600 parcheggiate a lato della strada.
L’incidente si è verificato nella serata di ieri , 07 Febbraio 2023 in via Garibaldi , a Misterbianco.
Soccorso dal personale medico del 118, l’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale per i dovuti controlli e le cure necessarie.
Non si conoscono le sue condizioni di salute, ma secondo le informazioni in nostro possesso non avrebbe riportato gravi ferite.
Ingenti i danni ai veicoli.
Dinamica e cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri della locale stazione.