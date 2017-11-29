MISTERBIANCO: PIÙ DI 30 CHILI DI DROGA IN AUTO, DUE ARRESTI

Due arresti a Misterbianco per droga e sequestrati 31 chili di marijuana e 850 grammi circa di cocaina. In manette sono finiti Agatino Piana, di 39 anni, ed un cittadino albanese, Vladimir Kapaj, di 4...

Due arresti a Misterbianco per droga e sequestrati 31 chili di marijuana e 850 grammi circa di cocaina. In manette sono finiti Agatino Piana, di 39 anni, ed un cittadino albanese, Vladimir Kapaj, di 41 anni.

L’operazione dei poliziotti è scattata in seguito ad una segnalazione, secondo la quale Agatino Piana, domiciliato nella zona di Misterbianco, frazione Poggio del Lupo, avrebbe ricevuto lunedì sera un carico di droga da un cittadino di nazionalita' albanese che lo trasportava a bordo di un'Opel Vectra di colore scuro.

In effetti, nel corso della serata, gli investigatori hanno notato l'auto condotta da un individuo, che si fermava nei pressi dell'abitazione di Piana, che si trovava in strada ad attenderlo.

Nella vettura, nel cofano posteriore, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 3 sacchi di marijuana per un peso complessivo lordo di 31 chili. Inoltre, nell'abitazione di Agatino Piana sono stati trovati 850 grammi circa di cocaina e 25 grammi di hashish.

I due sono finiti in carcere.