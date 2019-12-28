MISTERBIANCO: PRESO MENTRE RUBA CHAMPAGNE E SUPERALCOLICI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Alessandro COSTA, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Ha praticato in piena notte un buco nel...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne catanese Alessandro COSTA, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Ha praticato in piena notte un buco nella rete metallica posta a protezione dell’area di scarico merci dell’esercizio commerciale “Metro Italia Cash and Carry” di corso Carlo Marx per accedervi e rubare casse di champagne e altri superalcolici.

A sorprenderlo con le mani nel sacco i militari di pattuglia i quali, notando il buco nella recinzione, sono entrati dentro e lo hanno arrestato.

La merce è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del centro commerciale.