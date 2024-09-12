MISTERBIANCO: RAPINA AL SUPERMERCATO DI VIA CARLO MARX, RAPINATORE INSEGUITO E ARRESTATO DALLA SQUADRA VOLANTI

Dopo aver commesso una rapina ad un supermercato di via Carlo Marx a Misterbianco fugge a bordo della sua auto ma viene intercettato ed arrestato dalla Polizia di Stato.Nel corso del fine settimana gl...

Dopo aver commesso una rapina ad un supermercato di via Carlo Marx a Misterbianco fugge a bordo della sua auto ma viene intercettato ed arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel corso del fine settimana gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 49enne catanese per rapina aggrava dall’uso di un’arma.

Ci troviamo in un supermercato di via Carlo Marx a Misterbianco quando, in orario serale, vicino alla chiusura, l’uomo ha fatto ingresso, armato di una chiave, c.d. a tubo, di grosse dimensioni, normalmente utilizzata per smontare le ruote delle auto. Si è avvicinato ad una cassiera, cogliendola alle spalle e afferrandola per il collo, minacciando di colpirla se non gli avesse consegnato tutti i soldi della cassa.

L’azione del criminale è durata pochi secondi, difatti, non appena afferrato l’incasso l’uomo è fuggito a bordo di un’auto. Uno dei dipendenti del supermercato ha immediatamente richiesto l’intervento della Polizia al numero unico di emergenza 112 fornendo le descrizioni dell’autore del fatto e dell’auto utilizzata per la fuga.

Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Questura di Catania, ha immediatamente diramato la nota di ricerca a tutte le Volanti presenti sul territorio.

Poco dopo un equipaggio in transito per la circonvallazione ha intercettato il 49enne che, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e gli agenti lo hanno identificato e perquisito rinvenendo in auto la chiave a tubo utilizzata per minacciare la cassiera e nelle tasche l’intero bottino.

Nel contempo, i poliziotti di un’altra Volante, hanno ricevuto la denuncia del responsabile del supermercato e raccolto le testimonianze, acquisendo anche le immagini video della rapina.

Al titolare del supermercato sono stati restituiti i soldi rapinati alla cassiera che per fortuna non ha riportato lesioni.

L’attività di Polizia di Stato ha permesso di raccogliere elementi univoci sulla responsabilità dell’arrestato, pertanto, il Pubblico Ministero ha disposto che l’uomo venisse condotto in carcere per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.