MISTERBIANCO: RUBA DA BRICOMAN, BECCATO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 51enne catanese Angelo GRAZIANO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Ieri sera, grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza in servizio nei diversi centri commerciali della provincia etnea e l’Arma Territoriale, la pattuglia della locale Tenenza ha potuto bloccare ed arrestare il ladro mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale di contrada Cubba con della merce poco prima rubata dagli scaffali del punto vendita della catena BRICOMAN.
La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stato restituita al responsabile dell’attività commerciale.