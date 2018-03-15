I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Daniele Giuseppe DI STEFANO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. La scorsa notte, una pattug...

MISTERBIANCO: Ruba rame e ferro in un cantiere edile, arrestato

La scorsa notte, una pattuglia, durante il controllo del territorio, ha sorpreso l’uomo mentre asportava dei cavi di rame e tubi d’acciaio all’interno di un cantiere edile in Contrada PEZZAMANDRA.La refurtiva, quantificata in oltre 300 kg di rame ed alcune centinaia di kg di materiale ferroso, è stata restituita al responsabile della ditta edile. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.