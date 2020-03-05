MISTERBIANCO, RUBATE ATTREZZATURE AI VIGILI DEL FUOCO MENTRE DOMANO UN INCENDIO

La denuncia arriva Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia, sembra surreale, ma amaramente, dobbiamo denunciare la verità!Giorno 3 Marzo, due squadre dei vigili del fuo...

Giorno 3 Marzo, due squadre dei vigili del fuoco di Catania, impegnate in due diversi interventi " zona cimitero e Misterbianco" hanno subito, mentre espletavano il proprio lavoro ( in uno dei due interventi, addirittura è poi dovuta intervenire un'altra squadra e diversi mezzi di supporto, vista la vastità dell'incendio) hanno subito il furto di svariate attrezzature! Fondamentali per l'espletamento del nostro lavoro! Che possono servire a salvaguardia della vita umana! Nostra! Come Usb vigili del fuoco, rimaniamo allibiti a tale gesto, ricordando e ribadendo, ché là percentuale di chi sfregia un "Angelo" della gente di tale gesto, si può contare nelle dita delle mani! Le difficoltà che noi vigili del fuoco, sono enormi! Non ultima l'emergenza coronavirus! Che ci vedrà in campo in prima linea!

I vigili del fuoco, sono la colonna portante della Repubblica italiana! Sé siamo costretti a fermarci, chi deve soccorrere i soccorritori?!?!?

Motosega, mototroncatrice, cassetta attrezzi, radio per comunicare tra noi e le lampade che possiamo caricare con apposito alloggio che non è trovabile facilmente!!!!!

Questo è l'amaro bottino, ha costretto 2 squadre a fermarsi, con conseguenze che spesso possono essere gravi! Spesso Anche un solo minuto può salvare una vita!

Riflettiamoci tutti!

Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia