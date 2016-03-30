Misterbianco: scomparso Samuele Pappalardo

AGGIORNAMENTO LE IMMAGINI RIPRESE DA UNA TELECAMERA CHE INDIVIDUANO IERI SAMUELE IN VIA VERGA A MISTERBIANCO E’ scomparso da ieri alle 11,00 Samuele Pappalardo. Un ragazzo di 15 anni che frequenta l’...

AGGIORNAMENTO

LE IMMAGINI RIPRESE DA UNA TELECAMERA CHE INDIVIDUANO IERI SAMUELE IN VIA VERGA A MISTERBIANCO

miste 1

miste 2

E’ scomparso da ieri alle 11,00 Samuele Pappalardo. Un ragazzo di 15 anni che frequenta l’Istituto tecnico Carlo Gemmellaro di Catania. Ieri è uscito di casa e non ha dato più sue notizie ed i familiari preoccupati hanno dato ieri sera l’allarme denunciando la scomparsa alla locale Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco.

Chi ha notizie del giovane può chiamare i cellulari messi a disposizione dal fratello Emanuele che sono: 3451829035/3477738906/3406736014.

La famiglia ha, lanciato un appello attraverso un post su facebook del fratello maggiore Emanuele che chiede di diffondere la foto e le indicazioni su Samuele.

Al momento della scomparsa indossava una tuta della Adidas nera con la maglia fucsia e il logo della Juventus ed un giubbino smanicato di colore blu.



Tutta la comunità in mattinata si è mobilitata sui social network dove i messaggi sono stati condivisi da migliaia di giovani.

Lo chiediamo anche a tutti voi, condividete il messaggio e la foto affinché Samuele faccia al più presto ritorno a casa.