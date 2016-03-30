95047

Misterbianco: scomparso Samuele Pappalardo

AGGIORNAMENTO LE IMMAGINI RIPRESE DA UNA TELECAMERA CHE INDIVIDUANO IERI SAMUELE IN VIA VERGA A MISTERBIANCO  E’ scomparso da ieri alle 11,00 Samuele Pappalardo. Un ragazzo di 15 anni che frequenta l’...

30 marzo 2016 14:27
Misterbianco: scomparso Samuele Pappalardo
AGGIORNAMENTO

LE IMMAGINI RIPRESE DA UNA TELECAMERA CHE INDIVIDUANO IERI SAMUELE IN VIA VERGA A MISTERBIANCO

miste 1
miste 2

 

E’ scomparso da ieri alle 11,00 Samuele Pappalardo. Un ragazzo di 15 anni che frequenta l’Istituto tecnico Carlo Gemmellaro di Catania. Ieri è uscito di casa e non ha dato più sue notizie ed i familiari preoccupati hanno dato ieri sera l’allarme denunciando la scomparsa alla locale Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco.

Chi ha notizie del giovane può chiamare i cellulari messi a disposizione dal fratello Emanuele che sono: 3451829035/3477738906/3406736014.

La famiglia ha, lanciato un appello attraverso un post su facebook del fratello maggiore Emanuele che chiede di diffondere la foto e le indicazioni su Samuele.

Al momento della scomparsa indossava una tuta della Adidas nera con la maglia fucsia e il logo della Juventus ed un giubbino smanicato di colore blu.

Tutta la comunità in mattinata si è mobilitata sui social network dove i messaggi sono stati condivisi da migliaia di giovani.

Lo chiediamo anche a tutti voi, condividete il messaggio e la foto affinché Samuele faccia al più presto ritorno a casa.

