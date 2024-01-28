MISTERBIANCO. SCONTO DI 200 EURO SULLA TARI PER CHI ADOTTA UN CANE RANDAGIO

Ben duecento euro l'anno di sconto sulla Tassa Rifiuti per i contribuenti che adottano un cane dai rifugi convenzionati o dal canile. Questa una delle tre misure agevolative adottate dalla città di Mi...

Questa una delle tre misure agevolative adottate dalla città di Misterbianco in seguito al voto del Consiglio comunale sul regolamento Tari. Il ribattezzato "Bonus svuota canili" si affianca alla riduzione del 5 per cento sulla Tari per i cittadini che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo. L'aula ha inoltre votato per esentare integralmente da tributo gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Misterbianco, gestiti da associazioni o enti no profit.

«A Misterbianco tendiamo la mano ai cittadini sulla tassazione comunale - afferma il sindaco Marco Corsaro - attraverso delle agevolazioni che coniugano innovazione e buon senso.

Lo sconto sulla Tari per chi adotta un cane coglie tre obiettivi: incentiva le adozioni degli amici a quattro zampe; punta a ridurre i costi del ricovero dei randagi nei rifugi convenzionati e, soprattutto, premia le famiglie che scelgono l'adozione con un meritato taglio sulle tasse locali. Va nella stessa direzione virtuosa lo sconto per chi sceglierà la domiciliazione bancaria della Tari, abbattendo burocrazia e costi per uffici e utenti. Inoltre, l'esenzione per i beni confiscati utilizzati dall'associazionismo sostiene il riutilizzo sociale di tale patrimonio attravero il rafforzamento della cultura della legalità a Misterbianco».

Il sindaco Corsaro ringrazia infine il Consiglio comunale: «Maggioranza e opposizione hanno saputo lavorare sul tema in maniera serena, fattiva e leale. Abbiamo lavorato tutti per un fisco capace di dialogare con i cittadini, senza inutili aggravi o pesi. Un ringraziamento va a tutti i consiglieri per aver saputo anche oggi guardare alla validità delle norme proposte, andando oltre i colori politici».

«La modifica del regolamento Tari - sottolinea il consigliere Ninni Anzalone, presidente della VI Commissione consiliare Bilancio e Tributi, a nome di tutta la Commissione - rappresenta un risultato importante perché realizza un segnale di vicinanza al cittadino, di rispetto ed attenzione per le sue esigenze.

Si tratta di misure frutto del lavoro costante e continuo della Commissione, di concerto col Funzionario del Settore Tributi Mario Coco. Il fiore all’occhiello degli emendamenti credo sia costituito dall’esenzione totale dal pagamento della TARI per gli immobili confiscati alla mafia, una iniziativa che prende le mosse da una richiesta della Cooperativa Energetika - assegnataria del bene in contrada Vazzano - ma che verrà esteso alle altre associazioni o enti no profit che gestiscono tali immobili.

Una bel momento di democrazia, di partecipazione e di condivisione, resa possibile dall’impegno mirato dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, che hanno lavorato in un clima di serenità e collaborazione, serietà e senso di responsabilità», conclude Anzalone.