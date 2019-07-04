MISTERBIANCO: SCONTRO TRA DUE AUTO ALL’INCROCIO: UNA SI RIBALTA, UNA FERITA

FLASHGrave incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 14.45 nell'incrocio tra la via Napoli e la via Genova, a Misterbianco nella frazione di Montepalma.Per cause in via d'accertamento si sono scon...

FLASH

Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 14.45 nell'incrocio tra la via Napoli e la via Genova, a Misterbianco nella frazione di Montepalma.

Per cause in via d'accertamento si sono scontrati un rav4 e una Lancia Ypsillon, quest'ultima a causa del violento impatto e andata a sbattere su una Hyundai parcheggiata ribaltandosi su un lato.

Sul posto due ambulanze, per soccorrere la conducente della Lancya, ferita e trasportata all'ospedale per ulteriore accertamenti.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, i Carabinieri e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi.