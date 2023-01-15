MISTERBIANCO, SCOPERTO GOMMISTA IRREGOLARE A LINERI: MULTA DA OLTRE 5 MILA EURO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con l’ausilio della Polizia Locale di Misterbianco sono stati impegnati in un servizio di...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con l’ausilio della Polizia Locale di Misterbianco sono stati impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa svolgendo, in tale ambito, una specifica attività finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia di disciplina delle attività di autoriparazione, nonché, delle norme del Codice della Strada.

Tra le diverse attività controllate, i Carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità presso un’attività di riparazione di pneumatici ubicata nella frazione di Lineri.

Al termine dell’attività di controllo il titolare, un 53enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sanzionato amministrativamente, per un importo di 5.146 euro, per mancanza di scia (segnalazione certificata d’inizio attività), mancanza di iscrizione alla camera di commercio dell’attività commerciale, nonché, la sanzione di 173 euro per l’occupazione abusiva della sede stradale con diversi pneumatici. Nella circostanza sono state sequestrate amministrativamente tutte le attrezzature presenti all’interno dei locali ed è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale.

I Carabinieri, nel medesimo contesto operativo, hanno effettuato controlli presso le abitazioni di una ventina di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, riscontrandone la regolare presenza in casa.

Nell’ambito del territorio misterbianchese, inoltre, sono stati predisposti diversi posti di controllo per garantire l’osservanza del C.d.S. da parte degli utenti della strada e la regolare circolazione stradale.

Complessivamente sono stati sottoposti a verifica una quarantina di veicoli ed una trentina di persone, con la contestazione di una decina di infrazioni al C.d.S. (mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida senza patente), per un importo complessivo di oltre 7000 euro ed il sequestro o fermo amministrativo per 4 veicoli.