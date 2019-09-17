I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 64enne Salvatore PIDATELLA di Tremestieri Etneo, per resistenza a pubblico ufficiale.I militari, durante l’esecuzione di...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 64enne Salvatore PIDATELLA di Tremestieri Etneo, per resistenza a pubblico ufficiale.

MISTERBIANCO: SENZA ASSICURAZIONE TENTA LA FUGA IN MOTO, INSEGUITO ED ARRESTATO

I militari, durante l’esecuzione di un posto di controllo, gli avevano intimato l’alt ma l’uomo, in sella al proprio Beverly Piaggio, accelerava schivando gli operanti e cercando di guadagnarsi la fuga attraverso le vie limitrofe.

È stato bloccato in via Fratelli Cervi dove i Carabinieri, accertando che il motociclo era sprovvisto di assicurazione, lo hanno sottoposto a sequestro.