MISTERBIANCO, SEQUESTRA LA FIDANZATA PER AVERE I SOLDI PER LA DROGA: IN MANETTE 34ENNE

I Carabinieri della tenenza di Misterbianco, insieme con gli agenti della Polizia Municipale, hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni, del posto, poiché ritenuto responsabile di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

Schiavo dalla dipendenza da cocaina, per anni ha sperperato il denaro dei genitori, per i quali gestisce un’attività commerciale, tanto da indurli a bloccargli le carte di credito e ogni accesso bancario.

Tale decisione inaspettata, ha scatenato la rabbia nell’uomo, sfogata l’altro giorno nei confronti della madre, alla quale, al termine della lite, ha distrutto parte degli arredi dell’abitazione.

Allontanatosi da casa dei genitori, ha raggiunto la propria abitazione dove poco dopo è arrivata la fidanzata convivente, di 31 anni, che appena giunta si è vista sottrarre la borsa e le chiavi di casa. Il compagno, dopo aver chiuso la porta a chiave e ridotto a brandelli alcuni vestiti della donna conservati nell’armadio, minacciandola con un coltello, l’ha “invitata” a chiamare i genitori di lui per convincerli a riattivare l’accesso ai conti corrente.

La donna, terrorizzata, ha inviato numerosi messaggi alla madre del fidanzato attraverso i quali le chiedeva aiuto, spiegandole che suo figlio l’aveva rinchiusa in casa e non l’avrebbe liberata finché non sarebbe tornato in possesso delle carte di credito.

La madre, che nel frattempo si era rivolta ai Carabinieri per denunciare l’ultimo atto di violenza sofferto, ha mostrato ai militari i messaggi consentendo nel giro di pochi minuti un loro intervento nell’abitazione del figlio dove, con un’ irruzione, sono riusciti a bloccare il sequestratore e liberare la donna.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Catania piazza Lanza dove rimarrà così come disposto dal Gip del Tribunale etneo in sede di convalida