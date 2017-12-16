MISTERBIANCO: SEQUESTRATI 1 MILIONE E MEZZO DI PRODOTTI ELETTRICI ILLEGALI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi a tutela del mercato e del consumatore predisposti in occasione delle imminenti festività natalizie, han...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi a tutela del mercato e del consumatore predisposti in occasione delle imminenti festività natalizie, hanno eseguito diversi interventi nei confronti di aziende operanti nel settore della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la casa sottoponendo a sequestro oltre 1.500.000 articoli non conformi alle norme sulla sicurezza.

I controlli, eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Catania nella zona commerciale del comune di Misterbianco, hanno consentito di individuare, in due locali aziendali e negli adiacenti depositi, materiale elettrico vario (soprattutto luminarie natalizie e tubi decorativi) costruito in paesi asiatici, sprovvisto della marcatura CE e delle necessarie indicazioni sull’utilizzo “in sicurezza” da parte del consumatore. Detti beni sono risultati privi dell’indicazione dell’importatore e del distributore nazionale, delle istruzioni sulle modalità d’uso in lingua italiana nonché delle indicazioni sulla loro composizione merceologica.

Al termine degli accertamenti 2 titolari delle attività commerciali controllate, di nazionalità cinese, sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative per l’irrogazione delle sanzioni previste per la commercializzazione di prodotti cd. insicuri (che prevedono il pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro per pezzo).

Il settore del contrasto alla vendita di prodotti insicuri costituisce una delle mission istituzionali della Guardia di Finanza a tutela dei cittadini e delle imprese che operano nel rispetto delle norme.