MISTERBIANCO, SEQUESTRATI 20 KG DI CARNE E MULTE PER 3.500 EURO IN UN ESERCIZIO COMMERCIALE

Misterbianco (CT) – Oltre 3.500 euro di sanzioni amministrative e 20 chilogrammi di carne sequestrata per essere avviata alla distruzione: è questo il bilancio di un’attività ispettiva congiunta condotta una settimana fa nel centro storico di Misterbianco.

L’operazione è stata effettuata dalla Polizia locale in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e il Dipartimento di Prevenzione Medico – Igiene Pubblica dell’ASP di Catania. Lo rende noto l’assessorato alla Polizia locale del Comune.

Durante i controlli, le autorità hanno riscontrato gravi criticità in materia igienico-sanitaria all’interno dell’esercizio commerciale, determinando una sanzione amministrativa di 1.000 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria per il ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, nei locali sono stati rinvenuti circa 20 chili di carne di vario tipo privi di etichettatura e documentazione di tracciabilità, in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare. Il prodotto è stato immediatamente sequestrato e destinato alla distruzione, con contestuale applicazione di una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

L’intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio e tutela della salute pubblica, volta a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative sanitarie nei luoghi di somministrazione e vendita di alimenti.