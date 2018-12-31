MISTERBIANCO: SEQUESTRATI IN UN ABITAZIONE , DALLA GDF 250 KG DI BOTTI ILLEGALI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi finalizzati al controllo dell’illegale produzione, detenzione e commercio di mater...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi finalizzati al controllo dell’illegale produzione, detenzione e commercio di materiale pirotecnico, hanno sequestrato a Misterbianco presso una abitazione privata, oltre 250 kg di prodotti pirotecnici.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Catania, a seguito di attività di intelligence economico-finanziaria sviluppata con servizi di controllo del territorio, di osservazione ed appostamento, hanno individuato un appartamento, ubicato nel territorio del predetto comune etneo, nella disponibilità di un cittadino italiano, al cui interno vi erano custoditi clandestinamente, in cucina e nel salone accanto all’albero natalizio, numerosi scatoloni contenenti gli oltre 250 Kg di prodotti pirotecnici, la cui carica esplodente è risultata di circa 27kg. Il materiale era costituto da artifizi etichettati (del tipo “batteria” e “fontana”) ed anche da prodotti artigianali, particolarmente pericolosi poiché privi di qualunque attestazione sul loro potenziale esplodente e sulle prescrizioni di utilizzo.

Le merci, accatastate all’interno dell’appartamento, ovviamente sprovvisto di dispositivi antincendio e caratterizzato dalla presenza di possibili fonti di innesco, costituivano un potenziale pericolo per l’incolumità degli occupantinonché delle famiglie presenti in tutto l’edificio privato. Al termine dell’intervento, i Finanzieri hanno asportato dall’abitazione il materiale pirotecnico sequestrato e denunciato il cittadino italiano alla Procura della Repubblica di Catania per commercio abusivo ed omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti.