MISTERBIANCO, SEQUESTRATI OLTRE 400MILA ARTICOLI POTENZIALMENTE PERICOLOSI. SANZIONATO COMMERCIANTE

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sottoposto a sequestro oltre 400 mila articoli, tra cui accessori per la persona, accessori decorativi e adesivi decorativi “made in Cina”, potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e hanno segnalato alla locale Camera di Commercio l’amministratore di una società di Misterbianco per l’erogazione di sanzioni amministrative fino a 30 mila euro.

Nella circostanza, le Fiamme Gialle hanno individuato un’attività commerciale insistente nel territorio di Misterbianco, gestita da un soggetto di nazionalità cinese, il quale ha immesso in vendita nel mercato italiano articoli privi delle prescritte informazioni circa i prodotti. Gli stessi infatti risultavano sprovvisti di avvertenze come la presenza di materiali pericolosi, la tipologia di materiale utilizzato per la loro produzione nonché le indicazioni in lingua italiana.

L’intervento si è quindi concluso con il sequestro degli articoli non sicuri e la contestuale segnalazione alla Camera di Commercio di Catania del responsabile, per la messa in commercio di prodotti in violazione degli obblighi previsti dalle direttive europee e italiane in materia di indicazioni minime da fornire ai consumatori.