MISTERBIANCO. SEQUESTRATO PUROSANGUE INGLESE: NELLA STALLA RINVENUTI MEDICINALI PRIVI DI PRESCRIZIONE VETERINARIA

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, coadiuvati dai militari della XII° Reggimento Sicilia, da personale dell'ASP - Veterinaria di Catania e da quello della Polizia Locale, nel corso di mirato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno proceduto al controllo di una stalla ubicata in via Luigi Sturzo.

All’interno della stessa i carabinieri hanno trovato un cavallo di razza purosangue inglese privo del previsto codice aziendale e mai sottoposto a “Coggins Test” (stabilisce se l’animale è affetto da anemia infettiva), nonché dei flaconi di medicinali detenuti senza prescrizione veterinaria.

Il cavallo è stato affidato ad un maneggio del posto, mentre al proprietario dell’equino sono state elevate sanzioni amministrative per 16.524 euro, nonché contestato il fermo dell’animale e il sequestro dei farmaci.