MISTERBIANCO: SFUGGE AD UN CONTROLLO SU UNO SCOOTER RUBATO, INSEGUITO E DENUNCIATO

Controllo del territorio e spirito di osservazione hanno consentito, ai Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, di sorprendere e quindi denunciare all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, un pregiudicato catanese di 29 anni.

In particolare in piena notte, una pattuglia impegnata in un servizio di contrasto ai reati predatori, come i furti e le rapine, nel percorrere la via Garofano di Misterbianco, si è accorta che un uomo era fermo a piedi in corrispondenza del cancello d’ingresso di una villetta.

L’atteggiamento guardingo del ragazzo, però, ha insospettito i militari che, anche in considerazione dell’ora tarda, hanno deciso di effettuare un controllo.

Il 29enne a quel punto, avendo compreso di essere diventato l’obiettivo dell’attenzione dei Carabinieri, è balzato su uno scooter Yamaha, parcheggiato ad alcuni metri di distanza, ingaggiando una spericolata fuga per tentare di “seminare” i militari, che, però, lo hanno inseguito fino a Catania, presso l’intersezione tra la via Galermo e la via Sebastiano Catania, dove lo hanno bloccato e messo in sicurezza.

I motivi della fuga sono apparsi subito chiari quando i Carabinieri, in contatto con la centrale operativa, hanno accertato che quello scooter era stato rubato in mattinata a Catania, nei pressi della stazione ferroviaria, mediante forzatura del blocco di accensione, e che la proprietaria aveva già contattato il 112 NUE denunciando il furto.

Un grande sospiro di sollievo quindi per la signora, una 60enne di Catania, che ha potuto riavere il suo motorino nel giro di pochissimo tempo, grazie all’intuito e alla prontezza operativa dei Carabinieri.