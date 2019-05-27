Una Fiat Panda ha preso fuoco questa notte, in Via Comunità Europea., intorno alle ore 01, in territorio di Misterbianco.Nessun ferito ma tanta paura a causa delle elevate fiamme che hanno avvolto l’...

Una Fiat Panda ha preso fuoco questa notte, in Via Comunità Europea., intorno alle ore 01, in territorio di Misterbianco.

Nessun ferito ma tanta paura a causa delle elevate fiamme che hanno avvolto l’auto.

Stando alle prime ricostruzioni, gli occupanti dell'autovettura, si sono accorti di una anomalia del veicolo, non appena usciti dal mezzo, quest’ultimo ha preso fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco ma all'arrivo dei soccorsi, il mezzo era già andato completamente distrutto, i Carabinieri di Misterbianco e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

MISTERBIANCO: SI INCENDIA AUTO IN CORSA ,NESSUN FERITO IL MEZZO COMPLETAMENTE DISTRUTTO 1/4 Successivo »



