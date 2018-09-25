MISTERBIANCO: SI RIFÀ IL GUARDAROBA DA “SIX”, 19ENNE SORPRESA CON INDUMENTI RUBATI
Tenta di rubare grandi quantità di indumenti da Six, arrestata una tacchegiatrice di 19 anni.
I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato nella flagranza una 19enne di Catania, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.
Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dislocati nel vari centri commerciali della provincia etnea e l’Arma territoriale, ieri sera la pattuglia ha potuto bloccare la ladra mentre cercava di allontanarsi dall’esercizio commerciale SIX di Viale del Commercio a Misterbianco, con una sacca colma di indumenti, razziati precedentemente dagli stand del negozio.
La refurtiva, del valore di oltre 200 euro, è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestata, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.