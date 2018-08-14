MISTERBIANCO: SI SCAGLIA CONTRO IL SUOCERO E I CARABINIERI, ARRESTATO

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un catanese di 32 anni, già gravato da pregiudizi di polizia, poiché ritenuto responsabile di resistenza, minaccia e violen...

È accaduto la scorsa notte in una abitazione di Via Giuseppe Di Vittorio a Misterbianco.

Al termine di una accesa discussione, l’uomo ha aggredito il suocero, costringendo i familiari presenti a chiamare i carabinieri.

Sul posto è giunta una pattuglia della locale Tenenza la quale, accedendo nell’appartamento, ha diviso i contendenti per poi identificarli e chiarire i motivi della contesa.

Proprio in questo contesto il 32enne ha perso le staffe e, dopo aver apostrofato con epiteti irripetibili i militari, li ha aggrediti coinvolgendoli in una violenta colluttazione terminata con le manette ai polsi dell’aggressore.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.