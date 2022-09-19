MISTERBIANCO. SORPRESI A RUBARE MATERIALE INFORMATICO IN UNA SCUOLA, DENUNCIATI UN 18ENNE E 3 MINORENNI

I Carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 18enne e tre minorenni tutti per il reato di tentato furto aggravato in concorso.I militari sono intervenuti nella nottata con tempestiv...

I Carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 18enne e tre minorenni tutti per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

I militari sono intervenuti nella nottata con tempestività all’interno dell’Istituto scolastico “Aristide Gabelli” a seguito di una segnalazione pervenuta tramite del 112 Numero Unico di Emergenza per movimenti sospetti di persone all’interno dell’edificio.

Sopraggiunti all’istituto scolastico i carabinieri hanno effettivamente sorpreso quattro giovani all’interno dell’edificio, riuscendo subito a bloccare il 18enne, mentre, gli altri si sono dati ad una precipitosa fuga.

I quattro giovani, la cui azione criminosa è stata interrotta, dopo essersi introdotti all’interno dell’aula multimediale, danneggiando due porte di emergenza, stavano portando via webcam e lavagne multimediali interattive. Alla vista dei militari il “quartetto” ha abbandonato tutto il materiale tecnologico uscendo rocambolescamente dall’istituto per guadagnarsi l’impunità.

L’immediata e speditiva attività info-investigativa dei carabinieri ha consentito di rintracciare in brevissimo tempo gli altri tre componenti del gruppo tutti minorenni che, come il maggiorenne, avevano frequentato l’istituto scolastico “Aristide Gabelli” qualche anno prima e pertanto conoscevano bene la disposizione dei locali interni della scuola.