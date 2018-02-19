MISTERBIANCO: Sorvegliato in manette per violazione dell’obbligo di soggiorno
A cura di Redazione
19 febbraio 2018 14:56
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne Stefano Salvatore GRANCAGNOLO di Catania,
La scorsa notte i militari di pattuglia lo hanno fermato in Corso Carlo Marx a Misterbianco, in palese violazione della misura preventiva a cui era sottoposto che lo obbligava a non oltrepassare i confini del comune di residenza.
L’arrestato attenderà la direttissima in regime di arresti domiciliari.