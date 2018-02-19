95047

MISTERBIANCO: Sorvegliato in manette per violazione dell’obbligo di soggiorno

19 febbraio 2018 14:56
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne Stefano Salvatore GRANCAGNOLO di Catania,

poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

La scorsa notte i militari di pattuglia lo hanno fermato in Corso Carlo Marx a Misterbianco, in palese violazione della misura preventiva a cui era sottoposto che lo obbligava a non oltrepassare i confini del comune di residenza.

L’arrestato attenderà la direttissima in regime di arresti domiciliari.

