MISTERBIANCO: Sorvegliato speciale preso mentre ruba al “Centro Sicilia”.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza un 25enne di Catania, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nonché di furto aggravato.

Il pregiudicato, in atto sottoposto alla misura preventiva, ieri pomeriggio è stato fermato dai militari di pattuglia dopo aver sottratto capi di abbigliamento, del valore di circa 150 euro, dal punto vendita “Bershka” dell’area commerciale del “Centro Sicilia”.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.