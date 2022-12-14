MISTERBIANCO. SPACCIATORE E CLIENTE IN BECCATI IN MACCHINA DOPO LA VENDITA: ARRESTATO 28ENNE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 28enne catanese per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” nel quartiere San Giovanni Galermo.Al riguardo i...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 28enne catanese per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” nel quartiere San Giovanni Galermo.

Al riguardo i militari dell’Arma, impegnati nella serata di ieri in un servizio volto al contrasto dello smercio di droga, all’altezza del parcheggio scambiatore di via Misericordia, hanno notato due vetture parcheggiate in senso opposto ed i movimenti sospetti di un giovane, che sceso fulmineamente da una Hyundai i20, è stato visto salire, con altrettanta rapidità, a bordo dell’auto accostata, una Citroen C2.

Immediato quindi l’intervento degli operanti, che hanno subito bloccato entrambi i soggetti presenti nelle due automobili, che oramai senza alcuna via di fuga, hanno spontaneamente consegnato lo stupefacente in loro possesso.

In particolare, il pusher 28enne sulla Citroen era in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 4 grammi di marijuana, mentre l’acquirente sulla Hyundai, un 23enne catanese, ha ceduto ai Carabinieri la dose della medesima sostanza appena acquistata.

La perquisizione, estesa anche alle abitazioni di entrambi i giovani, ha poi fornito ulteriori riscontri dell’attività di spaccio, poiché a casa del 28enne, in un vasetto di vetro nascosto nell’armadio della sua camera da letto, sono stati recuperati ulteriori 35 grammi di marijuana.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente e posto il 28enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.