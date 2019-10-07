MISTERBIANCO: SPACCIAVA DROGA NEL CENTRO, ARRESTATO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 30enne Domenico Mannino, del luogo, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari, nel c...
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 30enne Domenico Mannino, del luogo, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I militari, nel corso di un servizio di controllo per la prevenzione di reati nel centro cittadino misterbianchese, hanno notato l’uomo a bordo del suo scooter Honda intrattenersi con alcuni giovani, dagli operanti conosciuti come dediti all’uso di sostanze stupefacenti.
Il conseguente controllo, effettuato dinamicamente a carico dell’uomo del suo veicolo in via Garibaldi, ha quindi consentito ai militari di rinvenire e sequestrare 5 grammi di eroina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, occultati sotto il sellino del motociclo, nonché 220 euro provento dell’illecita attività.
L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.