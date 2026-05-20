Misterbianco, spari nella notte a Lineri: colpite auto in sosta

Momenti di paura la scorsa notte nel quartiere periferico di Lineri, a Misterbianco, dove intorno alle ore 2 sono stati esplosi diversi colpi di pistola in strada.

Alcuni proiettili hanno raggiunto delle auto parcheggiate, danneggiandole. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, due persone a bordo di scooter avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco l’uno contro l’altro durante il passaggio nel quartiere.

I proiettili avrebbero poi centrato alcune vetture in sosta lungo la carreggiata.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal rumore degli spari. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Misterbianco, coordinati dal Comando Provinciale di Catania, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.