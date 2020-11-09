MISTERBIANCO: TENTA DI RUBARE UN PIUMINO AL CENTRO COMMERCIAL: FINISCE IN MANETTE.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza il 23enne Danilo RACITI, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Ieri sera, la pattuglia impegnata nel controllo del te...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza il 23enne Danilo RACITI, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Ieri sera, la pattuglia impegnata nel controllo del territorio, a seguito di richiesta al 112, si è recata presso il Centro Commerciale “Centro Sicilia” dove i militari hanno trovato il ragazzo che deteneva il capo appena asportato dal negozio “The B Green”, dal valore di circa 300,00 euro.

I militari appuravano che per perpetrare il furto, lo stesso aveva staccato la placca anti-taccheggio del giubbotto stesso, occultandola all’interno di un pantalone in vendita nel citato negozio.

Il capo d’abbigliamento è stato restituito al legittimo proprietario e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.