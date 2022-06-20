MISTERBIANCO. TENTA IL FURTO IN UN’ABITAZIONE: DENUNCIATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 23enne di Catania in quanto gravemente indiziato di tentato furto in abitazione.Nella nottata i carabinieri sono intervenuti, a seguito...

Nella nottata i carabinieri sono intervenuti, a seguito di segnalazione al 112 Numero Unico di Emergenza, per un tentato furto in abitazione a Misterbianco in via Poggio del Lupo.

Al loro arrivo sul posto i militari si sono messi immediatamente alla ricerca di una Renault Twingo a bordo della quale poco prima tre persone si sarebbero date alla fuga dopo aver cercato di introdursi all’interno dell’abitazione.

All’esito delle ricerche effettuate in zona i carabinieri hanno intercettato l’autovettura segnalata nei pressi della via Sebastiano Catania ed hanno così proceduto ad identificare il conducente nella persona del 23enne.

Dalla ricostruzione dei fatti e dai riscontri acquisiti sul posto è emerso che il giovane, unitamente a due complici tra cui una donna, avrebbe atteso in auto mentre gli altri due si adoperavano per entrare nell’abitazione forzando prima il cancelletto in ferro posto al pian terreno e poi l’infisso della finestra del piano superiore.