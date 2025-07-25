Misterbianco, trasportava rifiuti pericolosi senza autorizzazione e li scaricava in un terreno sotto sequestro: denunciato 58enne

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione al fenomeno dello smaltimento i...

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione al fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti e alle condotte abusive connesse alla gestione non autorizzata di mezzi e materiali potenzialmente pericolosi.

In tale contesto, intorno alle 20:30, durante un servizio di pattugliamento delle zone rurali del paese, i Carabinieri hanno scorto un furgone parcheggiato all’interno di un fondo agricolo, già sottoposto a sequestro perché adoperato come discarica abusiva.

Il mezzo, peraltro, aveva gli sportelloni posteriori aperti e un uomo era intento a scaricare materiali ferrosi e altri rifiuti.

Immediato, dunque, è scattato il controllo dei Carabinieri che hanno identificato l’uomo, un 58enne residente a Misterbianco, proprietario dell’appezzamento di terreno, appurando che stava sversando scarti di lavorazioni industriali, tubi in lamiera, utensili per uso domestico e anche un motore da frigorifero.

Nonostante le prescrizioni che gli erano state impartite qualche mese fa, in concomitanza con il sequestro, il proprietario non aveva regolarizzato la sua posizione e, per tale motivo, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per esercizio non autorizzato dell’attività di trasporto rifiuti, nonché per la violazione dell’art. 349 del codice penale, ovvero inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Oltre all’area in questione, anche l’autocarro utilizzato per il trasporto illecito, che era stato noleggiato dal 58enne presso una società di Catania, è stato posto sotto sequestro.

L’attività testimonia l’attenzione costante posta dai Carabinieri nella tutela dell’ambiente e nel contrasto alle condotte che, oltre a configurare gravi reati, compromettono la salute pubblica e il decoro urbano.