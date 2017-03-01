Misterbianco, in un magazzino 5 mila scarpe col marchio contraffatto

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato presso un’attività commerciale oltre 5 mila calzature contraffatte detenute da un cittadino italiano. L’interv...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato presso un’attività commerciale oltre 5 mila calzature contraffatte detenute da un cittadino italiano. L’intervento, eseguito dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Catania, si inserisce nel dispositivo dei servizi rivolti a contrastare la filiera del falso. I Finanzieri, nel corso di un controllo presso un negozio ubicato nella zona commerciale di Misterbianco, hanno scoperto, in un seminterrato, l’ampio deposito, nella disponibilità dell’impresa, dove era stoccata la quasi totalità della merce illegale.

Sulle scarpe di origine cinese, similari per forgia ai modelli di una nota marca, la contraffazione del marchio era mascherata dall’utilizzo di un logo “ibrido”, non registrato, che attraverso l’asportazione di due parti in tessuto riproduceva fedelmente le calzature della famosa casa di abbigliamento sportivo. Nel negozio erano esposti i soli “campioni” delle calzature custodite nel seminterrato, in oltre 100 scatoloni, pronte per essere vendute all’ingrosso ai commercianti ambulanti della provincia etnea.

Il valore delle merci sequestrate avrebbe fruttato all’impresa un guadagno di 50 mila euro. Al termine delle operazioni, il titolare dell’attività commerciale è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di commercio di prodotti con segni contraffatti.