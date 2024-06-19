MISTERBIANCO: VASTO INCENDIO IN UN CAPANNONE DI VIA ZENIA
Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi all'interno di un capannone situato in via Zenia a Misterbianco di cinesi.
Le cause dell'incendio sono al momento sconosciute, e le autorità stanno indagando per determinare l'origine del rogo.
Sul posto sono intervenuti immediatamente numerosi mezzi dei vigili del fuoco, con il supporto di diverse squadre provenienti da Catania, per cercare di domare le fiamme.
Su attivazione della sala operativa SORIS, a supporto dei vvf , è intervenuta anche una squadra antincendio di protezione civile le aquile di Misterbianco
Nonostante gli sforzi dei pompieri, una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo ed è visibile da notevole distanza.
Per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di spegnimento, la polizia municipale ha chiuso la strada adiacente al capannone.
Al momento non si hanno notizie di feriti, ma i danni al capannone sembrano essere ingenti.
Gli operatori dei vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per circoscrivere le fiamme e prevenire ulteriori danni alle strutture circostanti.