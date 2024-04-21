MISTERBIANCO : VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO

Un incendio di rovi e sterpaglie si sta sviluppando proprio in questi minuti, di oggi 21 aprile 2024 sulla SS 121 in direzione Catania, precisamente nella rotonda di innesto nella Circonvallazione di...

Le fiamme si stanno sviluppando lungo la carreggiata e sprigionando una densa nube di fumo grigio provocando disagi alla circolazione, la quale nel tratto interessato sta subendo dei lievi rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la protezione Civile di Misterbianco "le aquile".

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.