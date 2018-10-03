MISTERBIANCO: VIGILI DEL FUOCO SALVANO UNA DONNA CADUTA IN CASA

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e il Nucleo Sommozzatori di Catania, nel tardi pomeriggio di oggi, sono intervenuti a Misterbianco, strada Pezza Mandra civ. 13, non lontan...

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e il Nucleo Sommozzatori di Catania, nel tardi pomeriggio di oggi, sono intervenuti a Misterbianco, strada Pezza Mandra civ. 13, non lontano dalla zona industriale, per soccorrere una signora anziana che a causa di una caduta avvertiva un forte dolore ad un arto e non riusciva a rialzarsi.

Una volta raggiunta e messa in sicurezza, l'anziana signora è stata consegnata alla cura del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.