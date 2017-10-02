MISTERBIANCO: VIOLENTANO 25ENNE DI PALAGONIA, TRE GIOVANI IN MANETTE

Una 25enne è stata violentata nella notte tra sabato e domenica da tre italiani, di 36, 34 e 23 anni, che sono stati poi fermati da carabinieri.La Procura oggi chiederà la convalida del provvedimento....

Una 25enne è stata violentata nella notte tra sabato e domenica da tre italiani, di 36, 34 e 23 anni, che sono stati poi fermati da carabinieri.

La Procura oggi chiederà la convalida del provvedimento.

La notizia, riportata dal quotidiano La Sicilia, ha trovato conferma in ambienti investigativi e giudiziari. La giovane, secondo quanto si è appreso, aveva accettato di essere riaccompagnata a casa da uno dei tre che conosceva, a conclusione di una serata in una discoteca a Catania. Quando è salita nell'auto ha trovato gli altri due già dentro la vettura. Vicino casa della 25enne, che abita in una zona isolata, i tre l'avrebbero ripetutamente violentata e poi l'avrebbero abbandonata sulla strada. Un passante che l'ha vista le ha dato i primi soccorsi e ha chiamato il 112. Sono intervenuti i carabinieri e la vittima è stata condotta con un'ambulanza nell'ospedale Garibaldi di Catania, dove è stata ricoverata in stato di shock.

(ANSA)