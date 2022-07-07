MISTERBIANCO, VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS192: TRE FERITI

E'di tre persone ferite il bilancio del violento incidente stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, 07 Luglio 2022 sulla strada statale 192, in territorio di MisterbiancoPer cause da accertare due...

Per cause da accertare due auto, due Fiat Panda si sono scontrate violentemente nei pressi con lo svincolo della ss417 la Catania-Gela.

Intervenuti sul posto i i sanitari del 118 per la prima assistenza ai malcapitati, poi trasportati in ospedale per le cure del caso

Secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite.

Nell'incidente è morto anche un cane di piccola taglia che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro.

Per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Catania e Misterbianco.

Il traffico al momento sta subendo notevoli rallentamenti per consentire il ripristino della sicurezza stradale nel tratto interessato dal sinistro