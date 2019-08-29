MISTERBIANCO, VUOLE SUICIDARSI MA PRIMA CHIAMA IL 112: CARABINIERE-AMICO LO SALVA

È un fabbro di 60 anni l’uomo che stamattina intorno alla 06:00 aveva deciso di farla finita.L’uomo, salito su una scala, ha agganciato una corda alla trave tramite una catena di ferro e l’ha stretta...

A cura di Redazione 29 agosto 2019 15:44

Condividi