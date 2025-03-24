MISTERIOSA SPIRALE LUMINOSA NEI CIELI DEL NORD ITALIA: POSSIBILE COLLEGAMENTO CON UN LANCIO SPAZIALE
Nella serata di oggi, 24 marzo 2025, una spettacolare spirale luminosa è stata visivile cieli del Nord Italia, lasciando senza parole i cittadini che hanno assistito all’evento.
Il fenomeno, visibile per alcuni minuti, è stato immortalato in numerose foto e video, rapidamente diventati virali sui social network.
Secondo le prime ipotesi degli esperti, la spirale luminosa potrebbe essere stata generata dal lancio di un razzo della compagnia aerospaziale SpaceX.
In passato, eventi simili sono stati osservati in diverse parti del mondo a seguito di lanci spaziali, in particolare quando il secondo stadio del razzo rilascia carburante nell’atmosfera, creando effetti visivi spettacolari.
L’avvistamento ha destato grande curiosità tra gli appassionati di astronomia e il pubblico generale.
Alcuni hanno inizialmente ipotizzato un fenomeno atmosferico insolito o addirittura un evento di origine extraterrestre. Tuttavia, gli esperti rassicurano che si tratta probabilmente di un fenomeno riconducibile alla tecnologia spaziale.
Fenomeni del genere sono già stati documentati in passato, come accaduto nel 2023 sopra la Norvegia e nel 2021 in Nuova Zelanda, entrambi riconducibili a test missilistici o lanci di satelliti.
Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di SpaceX o delle autorità aerospaziali, ma gli astronomi stanno analizzando i dati per comprendere meglio l’origine del fenomeno.
Credit: @Tornado in Italia