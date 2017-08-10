PATERNÓ: MISTERIOSO DECESSO DI UN 50ENNE
Intervento del 118 e dei carabinieri in via Carso, dalle notizie trapelate sembra che un 50 enne sia stato colto da un malore ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.Sul posto ambulanza del 118...
A cura di Redazione
10 agosto 2017 18:38
Intervento del 118 e dei carabinieri in via Carso, dalle notizie trapelate sembra che un 50 enne sia stato colto da un malore ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.
Sul posto ambulanza del 118 e carabinieri, non è ancora chiara la dinamica dell'evento
IN AGGIORNAMENTO