PATERNÓ: MISTERIOSO DECESSO DI UN 50ENNE

Intervento del 118 e dei carabinieri in via Carso, dalle notizie trapelate sembra che un 50 enne sia stato colto da un malore ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.Sul posto ambulanza del 118...

A cura di Redazione 10 agosto 2017 18:38

