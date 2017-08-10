95047

Intervento del 118 e dei carabinieri in via Carso,  dalle notizie trapelate sembra che un 50 enne sia stato colto da un malore ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.Sul posto ambulanza del 118...

10 agosto 2017 18:38
PATERNÓ: MISTERIOSO DECESSO DI UN 50ENNE -
Cronaca
Intervento del 118 e dei carabinieri in via Carso,  dalle notizie trapelate sembra che un 50 enne sia stato colto da un malore ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto ambulanza del 118 e carabinieri, non è ancora chiara la dinamica dell'evento

IN AGGIORNAMENTO

