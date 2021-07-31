MISTERIOSO INCIDENTE SULLA SS121, AUTO INCIDENTATA ABBANDONATA IN CORSIA DI SORPASSO
FLASH
Misterioso incidente stradale questa mattina , 31 luglio 2021 sulla ss 121.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 08 30 nei pressi dello svincolo Valcorrente/centro commerciale in direzione Paternò.
Una vettura, una Fiat 500 si trova incidentata con seri danni ferma in corsia di sorpasso.
Al momento non si ha nessuna traccia dell'auto conducente.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, un ambulanza del118 , i Carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale di Belpasso per cercare di individuare il conducente che guidava il mezzo.
Rallentamenti e code si segnaliamo nel tratto interessato dal sinistro