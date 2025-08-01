Modica, bimba di 20 mesi ustionata con acqua bollente: trasferita d'urgenza al Cannizzaro di Catania

odica (Ragusa), 1 agosto 2025 – Una bambina di appena 20 mesi è rimasta gravemente ustionata a seguito di un incidente domestico avvenuto a Modica, in provincia di Ragusa. La piccola è stata trasferit...

odica (Ragusa), 1 agosto 2025 – Una bambina di appena 20 mesi è rimasta gravemente ustionata a seguito di un incidente domestico avvenuto a Modica, in provincia di Ragusa. La piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso.

Secondo quanto riportato da Ansa.it, l’incidente sarebbe avvenuto mentre i genitori stavano bollendo dell’acqua per riscaldare il latte. Per cause accidentali, l’acqua bollente è finita addosso alla bambina, provocandole ustioni sul tronco e sulle braccia.

La bimba è stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, dove è stata stabilizzata e medicata dal personale sanitario. Data la gravità delle ustioni, si è reso necessario il trasferimento in un centro specializzato per la cura delle ustioni pediatriche.

L’elisoccorso è partito dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, raggiungendo Modica per il trasporto urgente della piccola al reparto specializzato dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente sotto osservazione.

Le sue condizioni, pur gravi, sarebbero al momento stabili.