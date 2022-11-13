Modica, nonna Giorgia compie 100anni e i carabinieri le fanno una sorpresa

Compleanno speciale per nonna Giorgia Muriana a Modica, nel ragusano.Per festeggiare i suoi 100 anni i Carabinieri hanno bussato alla sua porta di casa per farle gli auguri e consegnarle un omaggio fl...

Compleanno speciale per nonna Giorgia Muriana a Modica, nel ragusano.

Per festeggiare i suoi 100 anni i Carabinieri hanno bussato alla sua porta di casa per farle gli auguri e consegnarle un omaggio floreale accompagnato dall'immaginetta della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma Ad accogliere i comandanti della compagnia e della stazione di Modica oltre che alla festeggiata c'erano i tre figli, i nipoti e altri parenti che, ormai da diversi anni, si prendono cura dell'anziana donna e, soprattutto non le fanno mancare affetto e vicinanza.

Una vita, quella di nonna Giorgia, piena di sacrifici ma vissuta in piena salubrità tra le campagne di Frigintini, frazione rurale - popolata di Modica.

Ancora oggi la signora Muriana, a parte qualche fisiologico malessere dovuto alla senilità, mangia tutto e sano, non assume alcun farmaco, prega e recita il rosario ogni giorno e, sino a qualche anno fa leggeva anche, quotidianamente "Famiglia Cristiana".

Il capitano dei carabinieri nel formulare gli auguri a nome di tutta la benemerita ha ricevuto in cambio da nonna Giorgia più che un ringraziamento una benedizione: "u' Signuri v'aiuta e 'a Maronna va'ccumpagna".