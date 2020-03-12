MODIFICA DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO LA SEDE CENTRALE DI PARCO DEL SOLE, PIAZZALE CIVILTÀ DEL LAVORO E DI PIAZZA DELLA REGIONE
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonchéagli...
VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché
agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
ORDINA
il ricevimento di pubblico avverrà solo in caso di comprovata indifferibilità, necessità ed urgenza, possibilmente previo appuntamento telefonico, con la seguente modifica degli orari di apertura al
pubblico a decorrere dalla data del 9/3/2020 e fino al 3/4/2020 secondo i seguenti orari:
Uffici Parco del Sole n. 22:
- lunedi’dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- mercoledi’dalle ore 16.00 alle 18.00;
Uffici Parco del Sole n. 17-20
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Uffici piazzale civilta’ del lavoro – Polizia Municipale
- martedì dalle ore 9.00 alle 13.00
- venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
Uffici piazza della Regione
- mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00
- giovedi’ dalle ore 9.30 alle 12.30.
Gli utenti potranno, preferibilmente, attivare interlocuzioni sia per via telefonica che a mezzo mail.
DISPONE
Che gli uffici comunali aperti al pubblico garantiscano l’accesso agli sportelli in modo individuale predisponendo, per quanto possibile, uno spazio per l’attesa adeguato ad evitare concentrazioni di persone e mantenendo la distanza di un metro, secondo le direttive degli uffici.