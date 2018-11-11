MOGLI FANNO SOFFIATA AI CARABINIERI, SCOPERTA BISCA CLANDESTINA A GELA

Una dozzina di persone sono state sorprese a giocare a poker all'americana in una bisca clandestina a Gela, in provincia di Palermo. Gli uomini sono stati denunciati alla magistratura, a vario titolo,...

Una dozzina di persone sono state sorprese a giocare a poker all'americana in una bisca clandestina a Gela, in provincia di Palermo. Gli uomini sono stati denunciati alla magistratura, a vario titolo, per i reati di promozione, organizzazione e partecipazione al gioco d'azzardo. La soffiata ai carabinieri sarebbe arrivata da un gruppo di donne, esasperate dai coniugi che si giocavano stipendi e pensioni alla bisca. La soffiata ha permesso di scoprire una vera e propria bisca nel quartiere Settefarine. I carabinieri hanno appurato che la sala da gioco clandestina era molto frequentata.

I militari hanno sottolineato in una nota alla stampa che "la collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell'ordine ha consentito di dare una pronta risposta ad un fenomeno delicato e pericoloso come il gioco d'azzardo che, oltre ad essere illegale e poter portare alla rovina economica, ha risvolti che possono arrivare ad essere vere e proprie patologie".