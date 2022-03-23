MOGLIE DI POLITICO UCRAINO FERMATA AL CONFINE CON 28 MLN DOLLARI

Avrebbe cercato di far passare nell’Unione Europea, attraverso un valico di frontiera per rifugiati, 28 milioni di dollari in contanti, contenuti in diverse valige.Ad esser bloccata al confine con l’U...

Avrebbe cercato di far passare nell’Unione Europea, attraverso un valico di frontiera per rifugiati, 28 milioni di dollari in contanti, contenuti in diverse valige.

Ad esser bloccata al confine con l’Ungheria è Anastasia Kotvitska. Non una cittadina qualsiasi: si tratta della moglie di Igor Kotvitsky, 52 anni, ex parlamentare del Fronte popolare, un tempo il deputato più ricco dell’Ucraina.

Il contante in due valute, in dollari diviso in alcune valige ed in euro nascosto nel bagagliaio, sarebbe stato trovato alla dogana ungherese. La donna sarebbe stata bloccata, il denaro sequestrato e contro di lei sarebbe stato aperto un procedimento penale.

Come riporta il quotidiano Obozrevatel, l’accusa nei confronti di Kotvitska sarebbe di non aver dichiarato l’enorme somma in uscita dall’Ucraina al posto di blocco di Vilok, ma il denaro sarebbe stato trovato dai doganieri ungheresi.

Il marito, che ha quote nelle aziende di energia nucleare dell’Ucraina e nei depositi di uranio del Paese, ha smentito la notizia affermando soltanto che la moglie stava attraversando il confine perché incinta e deve partorire. E ha dichiarato che “Tutti miei soldi sono nelle banche ucraine, non ho prelevato nulla”, ha detto.

C’è grande sensibilità in Ucraina riguardo alle ricche élite che tentano di portare le proprie fortune all’estero eludendo i limiti della fuga di capitali in un momento in cui il destino del Paese è in bilico.

FONTE RAINEWS