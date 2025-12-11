95047

Momenti di paura a Comiso: tir finisce fuori strada, autista catanese grave. Possibile malore alla guida

Momenti di apprensione questa mattina a Comiso, dove un tir è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella rotatoria antistante l'Eurospin, in contrada Mastrella, proprio davanti alla stazione dei...

11 dicembre 2025 14:05
Momenti di apprensione questa mattina a Comiso, dove un tir è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella rotatoria antistante l’Eurospin, in contrada Mastrella, proprio davanti alla stazione dei Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante – proveniente dalla SP7 Chiaramonte-Comiso e diretto verso il centro cittadino – sarebbe finito fuori controllo, probabilmente a causa di un malore improvviso del conducente. Si tratterebbe di un uomo catanese, alla guida del tir.

L’incidente risulta autonomo: non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Immediati i soccorsi: grazie alla vicinanza della pista di elisoccorso dell’ex ospedale di Comiso, l’autista è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto: Franco Assenza

