MOMENTI DI PAURA A PATERNÒ: UOMO IN STATO DI ALTERAZIONE CREA DISAGI ALL'ORDINE PUBBLICO

Nella serata di oggi, 22 marzo 2024, in via G.B. Nicolosi a Paternò, si sono verificati momenti di paura a causa di un individuo visibilmente alterato che ha disturbato l'ordine e la sicurezza pubblica.

La situazione ha richiesto una rapida risposta delle forze dell'ordine, con l'intervento immediato di due pattuglie distinte: una del Corpo dei Carabinieri e una della Guardia di Finanza.

Grazie alla prontezza e all'efficacia delle forze dell'ordine, l'ordine pubblico è stato prontamente ripristinato, dissipando le paure dei cittadini e ristabilendo la calma nella zona colpita dall'incidente.

In aggiunta alla presenza delle forze dell'ordine, un'ambulanza del servizio sanitario del 118 è stata tempestivamente dispiegata sul luogo.

Dopo averlo stabilizzato, il personale sanitario ha provveduto al suo trasferimento presso l'ospedale più vicino, assicurando così un'adeguata assistenza medica.